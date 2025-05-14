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Samsunspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarların biletlere gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekiyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Samsunsporlu taraftarlar, bu maça yoğun ilgi gösteriyor.

Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma, ayak tenisi, orta sahada iki takımlı yarışma, orta ve şut çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekipte sakat futbolcu bulunmazken, forvet Nany Dimata, orta saha Olivier Ntcham ve kaleci Okan Kocuk sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Maça taraftarlardan yoğun ilgi

Öte yandan Samsun'da taraftarlar dün satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdi. Maç biletleri, tüm öğrencilere kale arkası için ücretsiz olurken kadın, öğrenci ve engellilere tüm tribünlerde geçerli yüzde 20 indirim uygulanıyor. Samsunspor taraftarlarına ayrılan 30 bin 548 biletten 25 binden fazlası satıldı. Karşılaşma gününe kadar biletlerin tamamının satılması bekleniyor.

Beraberliğin iki takıma da yaramadığı karşılaşmada Samsunspor, Avrupa kupalarına doğrudan katılma yolunda önemli bir viraj olan maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Sivasspor ve Samsunspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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