Samsunspor, şampiyonluk kupasını eski başkanların, yöneticilerin ve futbolcuların mezarına götürdü

Samsunspor Kulübü, şampiyonluk kupasını vefat eden eski başkanlarının, yöneticilerinın, futbolcularının ve taraftarlarının mezarına götürdü.

SAMSUNSPOR Kulübü, şampiyonluk kupasını vefat eden eski başkanlarının, yöneticilerinın, futbolcularının ve taraftarlarının mezarına götürdü.

Pazar günü görkemli bir törenle kupasını alan Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, futbolcular ve taraftarlar vefa örneği göstererek şampiyonluk kupasını vefat eden kulübün eski başkanları, yöneticileri ve taraftarların mezar üstüne götürdü.