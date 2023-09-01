Samsunspor, Rosenborg'tan Carlo Holsen'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Rosenborg takımından ofansif orta saha Carlo Holsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Samsunspor, bu sezon 11. transferini Danimarkalı futbolcu Carl Johan Holse Justesen'i transfer ederek yaptı.

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Rosenborg takımından ofansif orta saha Carlo Holsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, bu sezon 11. transferini Danimarkalı futbolcu Carl Johan Holse Justesen'i transfer ederek yaptı. Bu sezon transfer edilen 8. yabancı oyuncu olan Holse için resmi sayfadan yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz en son Rosenborg BK takımında oynayan 24 yaşındaki Carlo Holse ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadeleri kullanıldı.

Futbola Kopenhag'da başlayan 24 yaş ve 1,77 cm boyundaki Carlo Holsen, sırasıyla Esbjerg ve Rosenborg formaları giymişti. Kariyerinde 185 resmi maça çıkan Holse, 29 kez fileleri sarsarken, 2020 yılında gösterdiği başarılı performans ile Danimarka Milli Takımı'na çağrılmıştı.

Samsunspor'un yakın zamanda 2 oyuncu transferini daha açıklaması bekleniyor. - SAMSUN