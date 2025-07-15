Samsunspor, Rick van Drongelen ile Sözleşmesini Uzattı

Samsunspor, Rick van Drongelen ile Sözleşmesini Uzattı
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Samsunspor, 26 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Rick van Drongelen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33 maçta forma giyen Van Drongelen, taraftarların beğenisini kazandı.

SAMSUNSPOR, 26 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Samsunspor, iç ve dış transferde çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Alman ekibi Union Berlin'den transfer edilen 28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Rick van Drongelen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı. 2024-2025 Süper Lig sezonunda toplam 33 maçta forma giyen tecrübeli stoper, savunmadaki istikrarı ve liderliğiyle taraftarın da beğenisini kazandı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savaşçı ruhuyla savunmanın gücüne güç katan Rick van Drongelen ile sözleşmemizi 2028'e kadar uzattık. Tebrikler Rick" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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