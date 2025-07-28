Samsunspor, Richie Omorowa ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 21 yaşındaki İsveçli futbolcu Richie Omorowa ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Omorowa, 2025-26 sezonunun ilk yarısında Degerfors takımında oynayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 21 yaşındaki İsveçli futbolcu Richie Omorowa'yı renklerine kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Richie Omorowa ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, oyuncunun 2025-26 sezonunun ilk yarısında İsveç Ligi ekiplerinden Degerfors takımında görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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