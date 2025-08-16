Samsunspor, Polonyalı Kaleci Albert Posiadala'yı Kiraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Molde'den Polonyalı kaleci Albert Posiadala'nın bonservisini devre arasına kadar kiraladığını açıkladı. 22 yaşındaki kaleci ile yapılan anlaşma kulüp tarafından duyuruldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Molde'den Polonyalı kaleci Albert Posiadala'nın bonservisini "devre arasına" kadar kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Posiadala ile devre arasına kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Samsun ekibi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı! Hoş geldin Albert!" paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu

İşte kıt kanaat geçinen emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor

Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.