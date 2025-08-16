Samsunspor, Polonyalı Kaleci Albert Posiadala'yı Kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Molde'den Polonyalı kaleci Albert Posiadala'nın bonservisini devre arasına kadar kiraladığını açıkladı. 22 yaşındaki kaleci ile yapılan anlaşma kulüp tarafından duyuruldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Molde'den Polonyalı kaleci Albert Posiadala'nın bonservisini "devre arasına" kadar kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Posiadala ile devre arasına kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Samsun ekibi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı! Hoş geldin Albert!" paylaşımında bulundu.