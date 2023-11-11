Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek için Pendikspor ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Samsunspor, Pendikspor maçı için İstanbul'a hareket etti

SAMSUN (İHA) – Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Samsunspor, Pendikspor mücadelesi için İstanbul'a hareket etti.

Bu yıl Trendyol Süper Lig'e yükselen iki takımın mücadelesinde Pendikspor ile Samsunspor yarın saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki maça 1 gün kala Samsun ekibi kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nden ayrılarak havayolu ile İstanbul'a gitti.

Son 2 maçını da kazanarak en alt sıradan kurtulan Samsunspor, Pendikspor'u da yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkartmak istiyor. Samsunspor ligde oynadığı 11 maçta 8 puan toplarken, Pendikspor ise 11 karşılaşmada 10 puan aldı. Samsunspor, İstanbul'a sakatlıkları bulunan Landry Dimata ve Moryke Fofana'dan yoksun gitti.

Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Tuna yapacak. - SAMSUN