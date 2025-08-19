Samsunspor, Panathinaikos Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile 21 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılayacak Samsunspor'da başkan vekili Veysel Bilen, kulübün Atatürk'lü arması ile ilgili Yunanistan basınında çıkan haberlere ilişkin "Samsunspor olarak kurallara uyan ve taşıdığı formanın ağırlığının bilinci içerisinde asla başka yollara tevessül etmeyen kulübüz. Bu nedenle Yunanistan'da beyaz forma, Samsun'da da kırmızı-beyaz formamızla sahada olacağız. Ne giyersek giyelim göğsümüzdeki arma bizim için kutsaldır." dedi.

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile yapacakları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'un önüne büyük hedefler koyduğu için play-off turunu geçmek istediklerini aktaran Bilen, "Ekibimize güveniyoruz. Takımımız iyi çalışıyor. İnançlıyız. Bu inançla Atina'da olacağız. Takımımız da sahada 90 dakika mücadele edecek. Yunanistan'dan ikinci 90 dakika için güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz. Rövanşta Samsun'daki maçta muhteşem seyircimiz önünde 30 binin üzerindeki taraftarımızla bu turu geçip UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Canımızı sıkan iki sakatlık oldu. Carlo Holse ve Emre Kılınç Kocaelispor maçında sakatlandı. Sağlık ekibi yoğun çalışıyor. Ancak Holse, büyük ölçüde oynayamayacak. Kadromuz genişledi ve kuvvetlendi. Her bir arkadaşımız, olmayan arkadaşının yerine mücadele ederek diğer arkadaşlarını aratmayacaktır." ifadesini kullandı.

Yunanistan'da ve Türkiye'de "iki takımı karşı karşıya getirmek isteyenler" olduğuna işaret eden Bilen, "Samsunspor olarak kulağımızı ve gözümüzü kapattık. Sadece maça odaklandık. Çünkü biz maç sahada oynanacak, iyi olan, çok isteyen kazanacak, bunu biliyoruz. Taşıdığımız Atatürk'lü armanın, formanın ağırlığının ve sorumluluğunun farkındayız. Bu doğrultuda cesaretle, azimle, kararlılıkla sonuna kadar mücadele etmeye varız. Bu mücadele sahada olacaktır. Onun dışındaki konular bizi çok ilgilendirmiyor. Forma ile ilgili spekülasyonlar yapılmak istendi. İki kulübü karşı karşıya getirmek için bu konu kaşındı. Başkanımız noktayı koydu. Bunlar zaten UEFA'ya önceden bildirilen ve onayı alınan, bunun dışına çıkılmayacak kararlardır." diye konuştu.

Bilen, iki takımın kullanacağı malzemelerin de UEFA kontrolünde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"UEFA'nın kararlarına uyulmadığında ağır yaptırımlar var. 'Onu giyelim, bunu çıkartalım, bu pankartla çıkalım' gibi söylemlerle sadece kendilerini yormuş oluyorlar. Kurallar belli, biz de Samsunspor olarak kurallara uyan ve taşıdığı formanın ağırlığının bilinci içerisinde asla başka yollara tevessül etmeyen kulübüz. Bu nedenle Yunanistan'da beyaz forma, Samsun'da da kırmızı-beyaz formamızla sahada olacağız. Ne giyersek giyelim göğsümüzdeki arma bizim için kutsaldır. O armanın gereğini de Samsunspor ve Samsunlular olarak her dönem yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz."

Transfer konusuna da değinen Bilen, "Yabancı oyuncu kotasını doldurduk. Samsunspor'da her dönem transfer devam eder. Oyuncularımızdan istediğimiz koşulları sağlayan gidebilir, biz de onun yerini yeni bir oyuncu ile doldururuz. Hocamız ve yönetim olarak görüşümüz mevcut kadromuzun 1-2 yerli takviyesi ile yeterli olduğudur. 12 Eylül'e kadar transfer devam ediyor ve daha vakit var. Biraz daha bekleyebiliriz." dedi.

Bilen, Samsunspor'un akademi tesisleri ve stadyumun etrafındaki yolların iyileştirilmesine katkı veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkürlerini iletti.