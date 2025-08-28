Samsunspor, Panathinaikos ile 0-0 Berabere Kaldı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor, sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kalarak Avrupa macerasına veda etti. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 78 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 60 Holse), Makoumbou (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 60 Dimata), Musaba, Mouandilmadji (Dk. 78 Polat Yaldır)
Panathinaikos : Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 71 Siopis), Chirivella, Cerin, Tete (Dk. 90 Jeremejeff), Duricic (Dk. 63 Pellistri), loannidis (Dk. 71 Swiderski)
Sarı kartlar: Dk. 90+5 Tomasson, Dk. 90+6 Van Drongelen ( Samsunspor ), Dk. 28 Cerin, Dk. 82 Touba, Dk.90+4 Jeremejeff ( Panathinaikos )
Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nden elenen kırmızı-beyazlılar, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.
66. dakikada Panathinaikos'un atağında loannidis'in pasında Tete, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Okan Kocuk'tan geri döndü.
70. dakikada Samsunspor'un kazandığı korner atışını Zeki Yavru, kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.
87. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Ntcham kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Dragowski, topu kontrol etti.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.