Samsunspor, Panathinaikos'a 2-1 Mağlup Oldu, Thomas Reis Taraftara Seslendi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis karşılaşmayı değerlendirerek, "Oynayacağımız ikinci bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Skoru geri çevirmek için bir şansımız var" dedi.

Oyuncularının ilk yarı biraz heyecanlı davrandığını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Uzun bir aradan sonra Avrupa'da boy gösterdik. O yüzden oyuncularımın bu heyecanı anlayışla karşılıyorum. İkinci yarıya daha iyi başladık ve korner sonrasında bir gol kazandık. Daha sonrasında topun bizde kaldığı sürede özgüvenli oynamaya devam ettik. Ama sonrası kolay olmadı. Korner sonrası 2 gol yedik. Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor. Sonuç bizim adımıza 'en iyi sonuç oldu' diyemem. Evimizde oynayacağımız karşılaşma olacak ve biz geri dönmeye çalışacağız. Kazanacağımız bir sonuç almaya çalışacağız" diye konuştu.

SKORU GERİ ÇEVİRMEK İÇİN BİR ŞANSIMIZ VAR

Maçın favorisinin Panathinaikos olduğunu ifade eden Reis, "Bana göre bu maçın favorisi Panathinaikos'tu. Çünkü Avrupa'da daha çok tecrübeleri var. Elbette ikinci maçta en iyisini yapacağız, bu skoru değiştirmeyi yönelik çabalarımız olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oynayacağımız ikinci bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Skoru geri çevirmek için bir şansımız var. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle birlikte rakibimizi baskı altına almamız gerekiyor. Sonuç olarak ikinci maç her şeye açık bir maç olacak" dedi.