Samsunspor, Orlando City'den Ercan Kara'yı transfer etti

Samsunspor, MLS ekiplerinden Orlando City'den forvet oyuncusu Ercan Kara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kara, kırmızı-beyazlıların bu sezonki 4. yerli transferi oldu.

Samsunspor, MLS ekiplerinden Orlando City'den forvet oyuncusu Ercan Kara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor yaz transfer sezonunun 13. transferini forvet bölgesini yaptı. Kırmızı-beyazlılar, forvet oyuncusu Ercan Kara'yı transfer etti. Kara, kırmızı-beyazlıların bu sezonki 4. yerli transferi oldu.

Transfer ili ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Orlando City SC takımında oynayan 27 yaşındaki Ercan Kara ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadeleri kullanıldı.

Futbola Avusturya'nın Slovan HAC takımında başlayan Ercan Kara, sırasıyla Avusturya Wien, Karabakh Wien, SV Horn, Rapid Wien ve MLS ekiplerinden Orlando City kulüplerinin formasını giydi. 7 kez Avusturya Milli Takımı formasını da terleten Kara, bu zamana kadar oynadığı 234 resmi maçta ise 121 gol atma becerisi gösterdi.

Yüksel Yıldırım : "Sırada 6, 8 ve kanat transferi var"

Samunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi sırada 6, 8 numara ve kanat transferleri var. Önümüzdeki 10 gün içinde bu transferler de bitmiş olacak, söz veriyorum. Sabırlı olalım. Çok faydalı, bu takımı hedeflerine götürecek isimleri transfer edeceğiz" dedi. - SAMSUN