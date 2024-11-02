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Samsunspor, Onvo Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Onvo Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı–beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda, futbolcular 1 saat 15 dakika çalıştı.

Antrenmana iki ayrı grup halinde ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve taktik ağırlık çift kale maç yaptı.

Samsun ekibi, Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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