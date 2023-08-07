Samsunspor, Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Samsunspor, bu transfer sezonundaki 10. transferini adadan yaptı.

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, bu transfer sezonundaki 10. transferini adadan yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Championship ekiplerinden Oliver Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Swansea City'nin orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadeleri kullanıldı.

Futbola Manchester City takımında başlayan 27 yaşındaki Kamerunlu merkez orta saha oyuncusu, daha sonra sırasıyla İtalya'nın Genoa, İskoçya'nın Celtic, Fransa'nın Marsilya ve İngiltere'nin Swansea City takımlarının formalarını giymişti. Kariyerindeki 283 maçta 40 kez fileleri sarsan Oliver Ntcham, Kamerun Milli Takım formasını da 6 kez giydi ve aktif olarak milli takım kadrosunda yer alıyor.

Ntcham, Karadeniz temsilcisinin Marius Mouandilmadji, Kingsley Schindler, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Nanu Gomes, Marc Bola, Lubomir Satka, Rick Van Dronglen ve Okan Kocuk'tan sonra kadroya kattığı 10. isim oldu. - SAMSUN