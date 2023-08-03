Samsunspor, Mohamed Ihattaren transferinden vazgeçti

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü, Mohamed Ihattaren transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren'i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun'a davet etmiş ve ardından futbolcu şehrimize gelmişti. Kulübümüz, önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN