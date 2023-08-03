Samsunspor, Mohamed Ihattaren transferinden vazgeçti
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Samsunspor Kulübü, Mohamed Ihattaren transferinden vazgeçtiğini duyurdu. Kulüp, futbolcunun değiştirilemez isteklerde bulunmasının transferin iptal edilmesine sebep olduğunu açıkladı.
SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü, Mohamed Ihattaren transferinden vazgeçtiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren'i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun'a davet etmiş ve ardından futbolcu şehrimize gelmişti. Kulübümüz, önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor