Samsunspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 Yenerek Üst Üste Galibiyet Aldı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada önemli anlar ve goller dikkat çekti.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Çağdaş Altan, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 87 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift (Dk. 87 Makoumbu), Ntcham, Holse, Musaba, Coulibaly (Dk. 70 Celil Yüksel), Ndiaye (Dk. 65 Mouandilmadji)
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Rıdvan Çankaya, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 89 Ugrekhelidze), Esgaio, Balkovec, Doh (Dk. 57 Larsson), Johnson, Berkay Özcan (Dk. 68 Barış Kalaycı), Gray (Dk. 68 Fofana), Serginho (Dk. 89 Camacho), Tiago Çukur
Goller: Dk. 32 Satka (kendi kalesine), Dk. 81 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 52 Anıl Yiğit Çınar (kendi kalesine), Dk. 54 Ndiaye, Dk. 90+3 Musaba ( Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 17 Tiago Çukur, Dk. 77 Esgaio (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 49 Yunus Emre Çift, Dk. 77 Musaba ( Samsunspor )
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.
50. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta, top direğin dibinden auta gitti.
52. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Holse'nin ceza sahası içinden şutunda, Anıl Yiğit Çınar topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1
54. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasına hareketlenen Holse, şık bir topuk pasıyla topu altıpas içinde Ndiaye ile buluşturdu. Senegalli futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1
73. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından sert şutunda, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
81. dakikada misafir takım 2-2 beraberliği yakaladı. Larsson'un ceza sahası içine ortasına topa iyi yükselen Fofana kafa vuruşu ile topu direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-2
90+3. dakikada Samsunspor skoru 3-2'ye çıkardı. Tomasson'un pasında ceza sahası içinde Musaba, topu sert bir vuruşla ağlarla gönderdi: 3-2
Karşılaşmayı Samsunspor 3-2 kazandı.