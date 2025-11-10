Samsunspor Milli Ara İle Yeni Maçlara Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Samsunspor'da futbolculara milli ara sebebiyle 4 gün izin verildi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, denge ve dayanıklılığı artırmaya yönelik egzersizlerle başladı. Ardından oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, vücut esnekliğini geliştirmeye yönelik soğuma ve germe hareketleriyle sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarını tamamlanmasının ardından 4 günlük milli ara tatiline çıktı.

Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde oynadığı son 11 mücadelede kaybetmeyen kırmızı-beyazlılar, milli aranın ardından devre arasına kadar kalan 8 maçta sırasıyla Beşiktaş (D), Breidablik (D), Alanyaspor, Galatasaray (D), AEK Atina, Başakşehir, Mainz (D) ve Göztepe (D) ile karşılaşacak.

Karadeniz temsilcisi, 15 Kasım Cumartesi günü Nuri Asan Tesisleri'nde toplanarak Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. - SAMSUN