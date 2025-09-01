Samsunspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile 1-1 beraber kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4 haftada 10 puan almanın iyi bir tablo olduğunu belirterek, "Evet 2 puan kaybettik. Üzgünüz öncelikle. Derbi maçı, çok önemli bir maçtı. Maçın özellikle birkaç anı var onlar bence onların kırılma anları. Bir tanesi en önemlisi bana göre Pina'nın sakatlanması. Mecbur sol bekimizi sağ beke attık. Aslında çok iyi giden bir maç, çok güzel bir golle 1-0 öne geçtik. Oyunun golden sonraki yine enteresan bir şekilde ön alan baskımızı bıraktık yine beklemeye düşünce hakem de yanlış kararlar verince özellikle ilk yarının son bölümünde baskı yermiş gibi olduk. İkinci yarı yine bence çok iyi bir başlangıç yaptık. 2'yi çok rahat hatta 3'ü bile bulabilecek pozisyonlar yakaladık. Özellikle öndeki oyuncularıma 'bu tip maçlarda bu kırılma anlarını doğru net bir şekilde bitirmemiz lazım' diyorum. Trabzonspor'da oynuyoruz, Trabzonspor'uz biz. O fırsatlar yine geldi. Fakat yine talihsizce Felipe'nin sakatlanması 2 değişiklik hakkımız sakatlıklardan dolayı gitti. Artı Onuachu'nun da çok erken bir kart yemesi ki oyunun gidişinde iyi hissetmediğim bazı şeylerden dolayı onu da çıkarmak zorunda kaldım" dedi.

'ÜZGÜNÜZ AMA MORALİMİZİ BOZMAYA GEREK YOK'

Üzgün olduklarını ancak moral bozmaya gerek olmadığı belirten Tekke, "Yapacak bir şey yok. Son dakikalarda talihsiz bir gol ve birer puan paylaşıldı. Öncesinde onların da çok net bir pozisyonu var. Özellikle Uğurcan'ın çok çok iyi bir kurtarışı var. Sert bir takıma karşı oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz Trabzonspor olarak bugün temel problem, oyunun kontrolünü özellikle gol attıktan sonra tutamamak. Oyunun kontrolünü topu uzaklaştırarak tutamazsınız. Zaman geçirmek başka bir şey zamana oynamak başka bir şey. Israrlarımıza rağmen bunu yapamadık. Ama genelde herkesin elinden geleni yaptığını söylemem gerekiyor. Yolumuza devam edeceğiz. Denemeye devam. Bazı oyuncuların gelişimi daha iyi oluyor, yavaş yavaş daha iyi hale geliyor, fiziksel daha iyi hale geliyorlar ama bugün kaybedilen 2 puan var bunu da söylemem lazım. Bunun da açıkçası tek sorumlusu ben ve ekibim. Her zaman olduğu gibi böyle söyleyeceğim. Üzgünüz ama moralimizi bozmaya gerek yok. Önümüzde daha çok çok maçlarımız var. İnşallah sakatlarımız çok ciddi değil gibi görünüyor. Onların gelmesi ile idmanlarda tekrarlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TRANSFER KOLAY OLMUYOR; ŞİMDİ BEKLEYECEĞİZ'

Transferlerle ilgili soruya da Tekke şu yanıtı verdi:

"Yaşadığımız süreç kolay bir süreç değil. Yani 4 maçı hepimiz 10 puan alır mıyız diye düşündüğümüzde bu hepimiz açısından iyi. Fakat oyunun bu detaylı anlatımında 12 de olabilirdi, 10 da olmayabilirdi. Yani yanılmıyorsam 10'a yakın oyuncumuzu göndermiş durumdayız kiralık olarak. Yeni gelen Onuachu haricinde 4 tane genç oyuncumuz var. Onların oyununa, birbiriyle uyumuna birçok parametre var. Dolayısıyla yaşadığımız şey öyle kolay bir süreç değil. Beklentilerimiz var. Herkesin var, hepimizin var, başkanımızın, bizim, takımın… Yani takımdaki kalitemizin nerelerde eksik olduğunu herkes görüyor zaten. Bireysel performanslar daha iyi olabilir mi, evet. Ama bu oyuncularla buraya gelebildik. Geldiğimiz günden itibaren bu oyuncularımla devam ediyoruz. Onların ayaklarına, yüreklerine sağlık ama eğer biz gerçekten yarışın içerisinde olacaksak bunu hepimiz biliyoruz zaten. Camia herkes biliyor ama şunu söylemem lazım. Bunu defaatle söylüyorum, transfer kolay olmuyor. Şimdi bekleyeceğiz. Avrupa'da transfer dönemi bitiyor, belki iyi oyuncular olacak, gelecek. Maliyetler çok yüksek oluyor. Beğendiğimiz oyuncular söylediğim gibi bazen bize gelmek istemiyorlar gibi bir sürü problem var. Ama neticesinde bu takımla bile yapabileceklerimiz ortada. Beklentiler ortada mevkisel olarak de herkesin malumu. Beraber yaşayacağız göreceğiz ama bu konuda ciddi bir çaba var. Şunu söyleyeyim, hepimiz yorulduk, maç izlemekten, oyuncu izlemekten, kim oluyor, kim geliyor. Kolay bir süreç geçirmedik, bitmiş de değil onu da söyleyeyim"

THOMAS REİS: ÖZGÜVENLİ OYNADIK

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis iki farklı yarı izlediklerini söyledi. Reis, "Birinci yarıda tabii biraz yorgunluk gözlemledim diyebilirim. Sebebini bilmemekle birlikte takımın korktuğunu söyleyebilirim. İkili mücadelelerde ilk dokunuşlarda biraz korktuğumuzu söyleyebilirim. Özgüvenli oynadık. Maçın skoruna baktığımızda puanların paylaşılması adil bir sonuç oldu. İkinci yarı çok daha iyi performans gösterdik. Perşembe çok zorlu Panathinaikos maçı oynadık. Bugün de zorlu rakip Trabzonspor ile oynadık. Güçlü mantalite, karakter ortaya koyduk. Aldığımız 1 puan için mutluyum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Panathinaikos maçında inanılmaz destek vermişlerdi bugün de verdiler. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Birlikte daha güçlüyüz. 1 puanı onlara armağan ediyoruz" diye konuştu.

'BUGÜNLERE GELMEMİZ KOLAY OLMADI'

Konferans Ligi'ndeki eşleşmelerine ilişkin de konuşan Reis, "Açıkçası kolay rakiplere karşı oynamayacağız. Zorlu maçlar oynayacağız. Rakiplerden biri Kiev. Ukrayna şampiyonu diğer rakibimiz Almanya'dan, rakibi tanıyorum nasıl kulüp stat olduğunu ambiyansın beklediğini biliyorum. Bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Geçen sene çok fazla çalışmıştık. Bugünlere ulaşmak gurur verici. Çok zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Biz sadece Samsun'u değil Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her maçı kazanmak isteyeceğiz. Dört gözle bu maçları bekleyeceğiz. İlk karşılaşma ekimin başında olacak ama bizim adım adım gitmemiz gerekiyor, ligde puanlar almamız gerekiyor" dedi.