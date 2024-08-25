Samsunspor maçı yok mu? Bu hafta neden Samsunspor maçı yok? Samsunspor Başakşehir ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta fikstürü daha önce açıklanmıştı, ancak Avrupa kupalarında mücadele edecek olan temsilcilerimizin lig maçları ertelendi. Samsunspor maçı yok mu? Bu hafta neden Samsunspor maçı yok?

BU HAFTA SAMSUNSPOR MAÇI YOK MU?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların ertelendiğini açıkladı.

ERTELENEN SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Federasyonun duyurusunda, ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının 24, 25 veya 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçlarının ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Kesin program ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Öte yandan, Beşiktaş'ın 3. haftayı bay geçecek olması nedeniyle siyah-beyazlı ekibin herhangi bir erteleme durumu bulunmuyor.