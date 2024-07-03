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Samsunspor, kuvvet ve anatomik testlere devam ediyor

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Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kuvvet ve anatomik testlerden geçiyor. Oyuncuların kas gruplarının kuvveti, esnekliği ve dayanıklılığı ölçülüyor. Aynı zamanda, muhtemel sakatlık riskleri de tespit ediliyor.

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, çalışmaların 3. gününde 'kuvvet ve anatomik testlerden' geçmeye devam ediyor.

Samsunspor, Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademi Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik ekip tarafından kuvvet ve anatomik testlerden geçen oyuncular, kas gruplarının kuvveti, esnekliği ve dayanıklılığı ölçülüyor. Aynı zamanda, vücut yapılarının anatomik değerlendirmeleri de yapılarak muhtemel sakatlık riskleri tespit ediliyor.

Gruplar eşliğinde yapılan testler sonrası oyuncular, Samsun etabındaki saha çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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