Samsunspor Kulübü Sporcusu Yaser Aydın Türkiye 3.'sü oldu

Samsunspor Kulübü sporcusu Yaser Aydın, 63 kiloda Türkiye 3.'sü olarak başarılı bir performans sergiledi. Kars'ta düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 800 sporcunun arasından sıyrılan Aydın, kulübünü gururlandırdı.

Samsunspor Kulübü Sporcusu Yaser Aydın, boks şampiyonasında 63 kiloda Türkiye 3.'sü oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kars'ta düzenlenen ve 800 sporcunun katıldığı Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda Samsunspor Kulübü sporcusu Yaser Aydın 63 kg'da Türkiye 3.'sü oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüp, dereceye giren sporcusunu tebrik etti. - SAMSUN