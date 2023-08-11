Samsunspor Kulübü, Medical Park Samsun Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Samsunspor Kulübü ile Medical Park Samsun Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşması için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, "Medical Park ile Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. arasında beş yıldır şirketleştikten sonra süren iş birliğinin yeni bir halkası için bir aradayız. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Hakan Bey başta olmak üzere yönetim ve çalışanları kulübümüze ellerinden geldiğince en kaliteli hizmeti en süratli bir biçimde vermek için olağanüstü çaba sarf etmektedirler. Bu vesileyle kendilerine şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Samsunspor'un Süper Lig yolculuğunda da bugüne kadar yanımızda olan Medical Park grubuyla devam etmemiz kadar doğal bir şey olamazdı. Bu iş birliğinin her iki taraf için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan ise, "Samsun'un en büyük markası Samsunspor. Biz de Türkiye'nin en büyük sağlık grubu Melih Bekir çatışı şirketinin ve Medical Park Hastaneler Grubu ve Samsun'un evladı olarak Samsunsporumuzu desteklemek için gönülden bir birliktelik yapmıştık. Yine bundan sonra da Samsunspor'un sağlık ihtiyacı olduğu her noktada her zaman yanındayız. Bir sağlık problemi olduğunda tüm Türkiye'de Samsunspor'un emrindeyiz. Süper Lig'de çok güzel işler çıkaracağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsunspor Kulübü ile MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. arasında 2023-2024 sezonunu kapsayan anlaşma imzalandı. İmza töreninden sonra Samsunspor A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Müdür ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, Medikal Direktör Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu'na Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın "Cesur Yürek" adlı kitabını hediye etti. - SAMSUN