Samsunspor, Konyaspor'u Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Konyaspor, farkı 2'ye indirse de maç sonucunu etkileyemedi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 82 Melih Bostan), Guilherme, Jinho Jo, Ndao (Dk. 73 Stefanescu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 62 Pedrinho), Bardhi, Muleka, Umut Nayir

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 75 Borevkovic), Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 63 Mendes), Holse, Celil Yüksel (Dk. 75 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 84 Soner Gönül), Ndiaye (Dk. 84 Moundilmadji)

Goller: Dk. 5 Musaba, Dk. 12 Ndiaye, Dk. 56 Bazoer (Kendi kalesine) ( Samsunspor ), Dk. 58 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 41 Tomasson, Dk. 90+1 Makoumbou ( Samsunspor ), Dk. 61 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.

54. dakikada Celil Yüksel'in pasında topla buluşan Ndiaye, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

56. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Ndiaye ile verkaça giren Satka'nın ceza sahası sol çaprazından yerden içeriye çevirmek istediği topa Bazoer kayarak hamle yaptı. Yön değiştiren meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

58. dakikada Konyaspor farkı 2'ye indirdi. Andzouana'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

81. dakikada Jinho Jo'nun ortasında Pedrinho topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
