Samsunspor, Konyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek galip geldi. Teknik direktör Thomas Reis, mutluluğunu ifade ederken, Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Reis, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir haftaya girdiklerini ifade eden Reis, "Oyuncularıma bu haftanın zor geçeceğini söylemiştim. Çünkü iki farklı kulvarda üç farklı karşılaşmaya çıkacağız. Bugün de ilk 20 dakika çok iyi bir performans gösterdik. Ancak geriye kalan sürede görevlerimizi yerine getiremedik. Konyaspor daha baskılı oynamaya başladı." dedi.

Reis, sonucun sevindirici olduğunu, ancak daha fazla gol atabileceklerini düşündüğünü dile getirdi.

Recep Uçar: "Fazla hata yaptığımız bir maçtı"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise mağlubiyet dolayasıyla üzgün olduklarını aktardı.

Mutlak kazanma parolasıyla maça çıktıklarını anlatan Uçar, "Samsunspor iyi bir takım. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi işler yapıyorlar. Böyle maçları kazanabilmek için takım olarak az hata yapmamız lazım. Pozisyona girip gol atamadığımız, genel olarak fazla hata yaptığımız bir maçtı." diye konuştu.

Uçar, ilk yarıda skoru berabere getirebilecek pozisyonlara girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirtti. İkinci yarıya bazı şeyleri düzeltmek için çıktıklarını vurgulayan Uçar, "Ancak bunu da başaramadık. Neticesinde de evimizde Beşiktaş maçı sonrası taraftarımızı evlerine üzüntülü gönderdiğimiz bir maç. Samsunspor'u tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Afrika ülkesi faciayla boğuşuyor! Bilanço ağır

Sergen Yalçın'dan ilk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti

Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı

Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

