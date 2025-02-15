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Samsunspor, Konyaspor Maçı İçin Konya'ya Uçtu

Samsunspor, Konyaspor Maçı İçin Konya'ya Uçtu
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Samsunspor, Konyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya uçtu. 3. sırada bulunan Samsunspor, küme düşme hattındaki rakibiyle önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

Samsunspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamlayıp müsabaka için bu şehre gitti.

Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, küme düşme hattına yakın olan Konyaspor ile yarın saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacak. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, öğlen saatlerinde personel ile vedalaşarak hava yolu ile Konya'ya uçtu.

Müsabaka öncesi 22 maçta topladığı 43 puanla bu haftayı da 3. sırada tamamlamayı garantilemenin özgüveni ile Konya'ya giden Samsunspor'da hafif sakatlığı bulunan stoper Lubo Satka'nın durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için Konyaspor'dan puan ya da puanlar almak için yola çıkan Karadeniz temsilcisinin rakibi Konyaspor'un ise 22 maçta 24 puanı bulunuyor.

Yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol, Furkan Ürün ve Mehmet Tuğral hakem üçlüsü yönetecek. Samsunspor'un Konyaspor karşısına ise kalede Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift (Satka), Rick van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Oliver Ntcham, Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji ilk 11'i ile çıkması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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