Samsunspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Samsunspor, bu sezon ilk iç saha galibiyetini almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan idman ısınma, pas ve pozisyon çalışmaları ağırlıklı yapıldı. Ligde oynadığı 3 maçta 6 puan elde eden kırmızı-beyazlılar, Konyaspor mücadelesinden de 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. - SAMSUN