Samsunspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, yaklaşık 1 saat 15 dakika çalıştı.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, hedefli oyun ve şut çalışması ile günü tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Anthony Musaba antrenmanda yer almadı.

Kocaelispor- Samsunspor maçı, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.