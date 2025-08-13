Samsunspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi ancak sakatlığı bulunan Anthony Musaba yer almadı.

Kocaelispor- Samsunspor maçı, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
