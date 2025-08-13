Samsunspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi ancak sakatlığı bulunan Anthony Musaba yer almadı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, yaklaşık 1 saat 15 dakika çalıştı.
Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, hedefli oyun ve şut çalışması ile günü tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Anthony Musaba antrenmanda yer almadı.
Kocaelispor- Samsunspor maçı, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.