Samsunspor yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak

Samsunspor, Süper Lig'in 19. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. Ligde 6 haftadır galibiyet alamayan Samsun ekibi, evinde kazanarak hasretini sona erdirmek istiyor. Maç saat 17.00'de başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Süper Lig'de 18 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor, 26 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde 6 haftadır galibiyet alamayan Samsun ekibi, galibiyet hasretine Kocaelispor maçını kazanarak son vermek istiyor.

Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Van Drongelen Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Afrika Kupası'ndan dönen Cherif Ndiaye ile yeni transfer Kouadou Jaures Assoumou'nun ise bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Samsunspor, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan müsabakada Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
