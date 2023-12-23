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Samsunspor, kiralık futbolcularını geri çağırabilir

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FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı getirilen Samsunspor, kiralık olarak forma giyen 2'si yabancı toplam 15 futbolcusunu tekrar kadrosuna çağırabilir.

FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı getirilen Samsunspor, şu anda başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 2'si yabancı toplam 15 futbolcusunu tekrar kadrosuna çağırabilir.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 'kış ve yaz' transfer dönemleri dahil olmak üzere iki dönem transfer yasağı cezası alan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu süreçte dışarıdan oyuncu transfer edemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekip mukavelesi Samsunspor'da olan fakat başka kulüplere kiralık yolladığı oyunculardan ise faydalanabilecek. Sezon başından kadroda düşünülmeyen ve başka takımlara kiralan 15 futbolcu, kulüplerin anlaşması durumunda tekrardan Samsunspor'un kadrosuna dahil edilebilecek.

15 kiralık oyuncu tekrardan Samsunspor'un kadrosuna katılabilir

Sezon başında kiralık olarak başka kulüplere gönderilen oyunculardan Celil Yüksel (Göztepe), Ahmet Sağat (Çorum FK), Barış Alıcı (Kocaelispor), Ali Ülgen (Sakaryaspor), Melih Altıkulaç (Versailles), Polat Yaldır (Arnavutköy Bld.), Moussa Guel (Dunkerque), Elhadj Bah (Dunkerque), Elanı Yegen (1461 Trabzon), Ali Kılıç (Gümüşhanespor), Berk Taşkın (Ümraniyespor), Sarp Ekinci (Büyükçekmece Sinopspor), Şener Kaya (Amed SK), Yusuf Poyrazlı (Pazarspor) ve Ali Demir (Fatsa Bld.) kulüplerin anlaşması durumunda transfer döneminde tekrardan Samsunspor'un kadrosuna dahil edilebilecek.

Öte yandan Samsunspor'da kiralık olarak bulunan oyuncular Taylan Antalyalı ve Muhammed Gümüşkaya ile de taraflar anlaşırsa sözleşme uzatılabilecek. Ayrıca Samsunspor'un sözleşmesi sona eren mevcut kadrodaki isimlerle de sözleşme yenileme hakkı bulunuyor.

Söz konusu transfer yasağı 2023-2024 kış transfer sezonu ve 2024-2025 sezon başı yaz transfer sezonunda geçerli olacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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