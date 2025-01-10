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Samsunspor Kayserispor Maçına Hazır

Samsunspor Kayserispor Maçına Hazır
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası takım Kayseri'ye doğru yola çıktı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başlarken, takım halinde top kapma, 5'e 2 ve dar alanda 4 takımlı turnuva ile tamamladı. Kırmızı-beyazlılar öğle yemeğinin ardından karayolu ile birlikte Kayseri'ye doğru yola çıkıp maç saatini beklemeye geçecek.

5 oyuncu ve Reis sarı kart sınırında

Samsunspor'da maç öncesinde eksik veya cezalı futbolcu bulunmazken, Arbnor Muja, Marius Mouandilmadji, Olivier Ntcham, Zeki Yavru ve Marc Bola sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik Direktör Thomas Reis de gördüğü 3 sarı kart ile caza sınırında yer alıyor. 5 futbolcu ve Reis, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında olmayacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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