Samsunspor, Kasımpaşa'yı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Marcus Gisdol, "Şimdi bu galibiyetin tadını çıkartalım." dedi.

Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyetten ötürü takımı tebrik etti.

İyi mücadele ettiklerini anlatan Gisdol, "Son haftalarda ve son aylarda görmüş olduğum belki ilk en iyi 30 dakikaydı. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Rakibi baskı altında tuttuk ve onların kesinlikle pozisyona girmesini engelledik. Çok uzun bir yoldayız. Sadece bir galibiyet aldık. Çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettirmeliyiz. Hafta içerisinde kupa maçıyla birlikte 3. galibiyeti aldık. Güzel bir hafta geçirdik. Geldiğimde takımın bir resmine baktım. Önemli olan şimdiki resim değil, ligin sonundaki çerçevedir. Bu zamanda yapmamız gereken şey kesinlikle çok çalışmak ve geriye doğru değil, ileriye bakmak." dedi.

Haftaya oynayacakları Trabzonspor maçını da değinen Gisdol, "Çok zor bir hafta geçirdik. 3 maç oynadık. Bugün önemli olan bugünün tadını çıkarmamız gerekiyor. Bugünden başlamak suretiyle takımı Trabzonspor maçına hazırlayacağız. Sadece taraftarlarımız için değil, kulüp için, oyuncularımız için ve benim için çok önemli olduğunu biliyorum. Şimdilik bu galibiyetin tadını çıkaralım." diye konuştu.