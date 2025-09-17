Samsunspor - Kasımpaşa Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, kaleciler dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Tomasson'un ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Holse'nin şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
11. dakikada kaleye 30 metre uzaklıktan serbest vuruşu kullanan Winck'in şutunda kaleci Okan topu köşeden çıkarttı.
21. dakikada Tomasson'un soldan getirdiği topta Marius'un şutunda araya giren defans, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi
39. dakikada defansın arkasına atılan pasla buluşan Hajradonovic'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı
Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Lubo Satka, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Carlo Holse, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Tahsin Bülbül, Zeki Yavru, Polat Yaldır, Soner Gönül, Antoine Makoumbou, Yunus Çift
Teknik Direktör: Thomas Reis
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Owusu, Andri Baldursson, Cem Üstündağ, Haris Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Ben Ounes, Mamadou Fall
Yedekler: Ali Yanar, Jhon Espinoza, Taylan Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Ribeiro Cafu, Oğuzhan Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Sarı kart: Ben Ounes (Kasımpaşa) - SAMSUN