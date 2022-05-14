Samsunspor-İstanbulspor maçının ardından - Haberler

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Ligi'nin 37. haftasında sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Yücel Uyar, buldukları bir kaç net pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi.

Uyar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, 20 maç oynayan 7 futbolcudan yoksun sahaya çıktıklarını anlattı.

Forma şansı bulan bazı genç futbolculara taraftarların sabır göstermediğini işaret eden Yücel Uyar, "Buraya kazanan bir takımın hocası olarak gelmek isterdim ama olmadı. Oyunu değerlendirirsek, 20 maçın üzerinde oynamış 7 oyuncudan eksik olarak sahaya çıktık. Sahaya çıkan futbolcular elinden gelenin iyisini yaptılar. Bazı oyunculara sabır gösterilmiyor. Ben bile rahatsız oldum. Samsun'da bu böyle. Memlekette bu yüzden hoca çıkmıyor. Kendi çocuklarımıza kredi az. Beklediğimiz bir oyundu. İstanbulspor bu ligin iyi takımı. Her sene hemen hemen aynı kadro ile oynuyorlar. Onları oynatmamak istedik. Bugünkü iyi tarafımız gol yememekti. Atamama durumumuz devam etti ama gol yemedik. Birkaç net pozisyonu değerlendiremedik. Lig bitti. Büyük marka ve futbol şehirleri düştü. Onların düşmesine üzüldük. Samsunspor'un çıkamaması da üzüntü verici. Bunlardan ders alacağız." dedi.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç ise kendileri için ligin bittiğini ve play-off'daki rakiplerini beklemeye geçtiklerine belirterek, şöyle devam etti:

"Samsunspor ile ligin sonuna doğru oynadığımız maç berabere bitti. Bizim için play-off hazırlığı niteliğindeydi. Baktığımız sonuçlara göre play-off ve düşenler belli oldu. Bundan sonraki maçla rakibimizi bekliyoruz. Samsunspor gibi bir futbol kentini çocukluğumdan beri bilirim. Samsunspor'u gelecek sene Süper Lig'de görmek isteriz. Bandırmaspor maçındaki sonuca göre gelecek takım bizim için fark etmiyor. Play-off'ta karşımıza çıkacak 3 takım da birbirinden kaliteli takımlar."