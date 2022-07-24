Samsunspor, İngiliz futbolcu Kadeem Harris'i kadrosuna kattı
AA - Mustafa Çavuş - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İngiliz hücum oyuncusu Kadeem Harris'i transfer etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İngiliz hücum oyuncusu Kadeem Harris'i transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Kadeem Harris ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Harris ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
AA / Mustafa Çavuş - Spor