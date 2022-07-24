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Samsunspor, İngiliz futbolcu Kadeem Harris'i kadrosuna kattı

AA - Mustafa Çavuş - Spor
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Samsunspor, İngiliz futbolcu Kadeem Harris'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İngiliz hücum oyuncusu Kadeem Harris'i transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İngiliz hücum oyuncusu Kadeem Harris'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Kadeem Harris ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Harris ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

AA / Mustafa Çavuş - Spor

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