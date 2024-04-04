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Samsunspor ile Pendikspor Berabere

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Nctham'ın ara pasında Marius'un filelere giden şutu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Okan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

25. dakikada Zeki'nin sağ kanattan ortasında Marius'un kafa vuruşu direğin sağından az farkla auta çıktı.

Hakemler: Bahatttin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Flavien Tait, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Moryke Fofana, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Bola, Haluk, Schinler, Yunus, Taylan, Osman, Dimata, Raman, Muja

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton Silva, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Arnaud Lusamba, Fredrik Midtsjo, Badou Ndiaye, Halil Akbunar, Mame Thiam, Umut Nayir

Yedekler: Burak, Murat, Rassoul, Mert, Diaby, Erdem, Efe, Gökcan, Eze, Erencan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sarı kart: Umut (Pendikspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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