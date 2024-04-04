Samsunspor ile Pendikspor Berabere
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Nctham'ın ara pasında Marius'un filelere giden şutu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Okan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
25. dakikada Zeki'nin sağ kanattan ortasında Marius'un kafa vuruşu direğin sağından az farkla auta çıktı.
Hakemler: Bahatttin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Flavien Tait, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Moryke Fofana, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Bola, Haluk, Schinler, Yunus, Taylan, Osman, Dimata, Raman, Muja
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton Silva, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Arnaud Lusamba, Fredrik Midtsjo, Badou Ndiaye, Halil Akbunar, Mame Thiam, Umut Nayir
Yedekler: Burak, Murat, Rassoul, Mert, Diaby, Erdem, Efe, Gökcan, Eze, Erencan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sarı kart: Umut (Pendikspor) - SAMSUN