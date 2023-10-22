Samsunspor ile Başakşehir Berabere Kaldı
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Samsunspor ile Başakşehir arasındaki maç berabere sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak gol olmadı.
0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Pelkas'ın pasında topu filelere yollayan Keny'in golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
61. dakikada Holse'nin serbest vuruştan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ercan'ın kafa vuruşunda direğin solundan dışarı çıktı.
67. dakikada Soner'in pasında ceza sahasında kaleyi karşısında gören Holse'nin şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
85. dakikada Zeki'nin ceza sahasına gönderdiği topa son anda ayak uzatan Ercan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Hakan Karabalcık
Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan (Zeki dk. 72), Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Emre Kılınç, Flavien Tait (Muahammet Ali dk. 82), Ait Bennasser (Osman dk. 85), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk 82), Ercan Kara (Dimata dk. 85), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Alim, Fofana, Yunus Emre, Muhammed
Teknik Direkör: Markus Gisdol
RAMS Başakşehir : Volkan Babacan, Leo Dubois (Ömer Ali dk. 85), Ousseynou Ba, Leo Duarte, Jerome Opoku, Deniz Türüç (Dennis dk. 67), Berkay Özcan (Karzev dk. 75), Danijel Aleksic (Emirhan dk. 67), Dimitrios Pelkas (Serdar dk. 75), Joao Figueiredo, Paulin Keny
Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Camali, Mehdi, Mahmut
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kartlar: Emre, Marius (Samsunspor), Dubois, Ba (RAMS Başakşehir ) - SAMSUN