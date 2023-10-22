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Samsunspor ile Başakşehir Berabere Kaldı

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Samsunspor ile Başakşehir arasındaki maç berabere sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak gol olmadı.

0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Pelkas'ın pasında topu filelere yollayan Keny'in golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

61. dakikada Holse'nin serbest vuruştan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ercan'ın kafa vuruşunda direğin solundan dışarı çıktı.

67. dakikada Soner'in pasında ceza sahasında kaleyi karşısında gören Holse'nin şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

85. dakikada Zeki'nin ceza sahasına gönderdiği topa son anda ayak uzatan Ercan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Hakan Karabalcık

Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan (Zeki dk. 72), Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Emre Kılınç, Flavien Tait (Muahammet Ali dk. 82), Ait Bennasser (Osman dk. 85), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk 82), Ercan Kara (Dimata dk. 85), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Alim, Fofana, Yunus Emre, Muhammed

Teknik Direkör: Markus Gisdol

RAMS Başakşehir : Volkan Babacan, Leo Dubois (Ömer Ali dk. 85), Ousseynou Ba, Leo Duarte, Jerome Opoku, Deniz Türüç (Dennis dk. 67), Berkay Özcan (Karzev dk. 75), Danijel Aleksic (Emirhan dk. 67), Dimitrios Pelkas (Serdar dk. 75), Joao Figueiredo, Paulin Keny

Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Camali, Mehdi, Mahmut

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Emre, Marius (Samsunspor), Dubois, Ba (RAMS Başakşehir ) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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