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Samsunspor ile Başakşehir Berabere Kaldı

Samsunspor ile Başakşehir arasındaki maç berabere sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak gol olmadı.