Samsunspor ile Bandırmaspor 10. randevuya çıkacak

Samsunspor ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta müsabakasında tarihlerinde 10. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Bandırmaspor ile Samsunspor daha önce 9 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalardan 2'sini Samsunspor, 3'ünü ise Bandırmaspor kazandı. İki takım arasında oynanan 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Samsunspor 42 puan topladı. Rakip filelere 45 gol gönderen Karadeniz temsilcisi kendi kalesinde ise 35 gol gördü. 28 maçta 49 puan toplayan Bandırmaspor ise bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Balıkesir temsilcisi rakip filelere 42 gol atarken, kendi kalesinde ise 25 gol gördü.

2 Nisan Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hüsnü Çelimli ve Oğuz Çalışır hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşma öncesi maça gelen taraftarlara Ramazan'ın 1. günü olması dolayısıyla iftarlık yemek dağıtılacak. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor