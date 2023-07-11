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Samsunspor, Hollandalı Rick Van Drongelen'i renklerine bağladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen'i transfer etti.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son Union Berlin forması giyen Rick Van Drongelen ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor

Union Berlin Samsunspor Van Spor Haberler

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