Samsunspor, Hollanda Kampında Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda'nın Arnhem kentinde sezon hazırlıkları kapsamında antrenman yapmaya devam etti. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki takım, kuvvet çalışmasının ardından taktik antrenmanı gerçekleştirdi. Tedavisi sona eren Lubomit Satka antrenmana katılırken, hafif sakatlığı bulunan Arbnor Muja ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, günü taktik çalışmayla tamamladı.

Tedavisi sona eren Lubomit Satka antrenmana katılırken hafif sakatlığı bulunan Arbnor Muja, takımdan ayrı koşu yaptı.

Karadeniz ekibi, yarın saat 13.30'da Hollanda Eerste Divisie Lig takımı Almere City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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