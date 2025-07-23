Samsunspor, Hollanda Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Hollanda'nın Oosterbeek şehrinde sürdürüyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yoğun antrenmanlar yapan takım, hazırlık maçlarında Westerlo'ya mağlup oldu ve Telstar ile berabere kaldı.
off mücadelesi öncesinde hazırlıklarını kamp yaptığı Hollanda'da sürdürüyor.
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabını Hollanda'nın Oosterbeek şehrinde sürdürüyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yoğun tempoyla çalışan kırmızı-beyazlılar, antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla da form yakalamaya çalışıyor. Şimdiye kadar oynadığı hazırlık karşılaşmalarında Westerlo'ya 3-1 kaybeden Karadebiz ekibi, son oynadığı Telstar ile de 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nden elenirse bile UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olan Samsunspor, 17 Temmuz'da başladığı Hollanda kampını, 25 Temmuz'da Almere City maçıyla tamamlayarak çalışmalarına Samsun'da devam edecek. - SAMSUN