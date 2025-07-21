Samsunspor Hollanda Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor Hollanda Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda'daki kampında antrenman yaparak yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman, kuvvet çalışmaları ile devam etti. Takım, yarın hazırlık maçında Telstar ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekibin, Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Lubomir Satka, antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı.

Karadeniz ekibi, yarın saat 18: 00 Hollanda Eredivisie takımı Telstar ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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