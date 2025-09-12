Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor ile Karşılaşıyor

Haberler

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç, saat 17.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlı ekip, 3 puan hedefliyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takımda sağ el tarak kemiğinden ameliyat edilen Emre Kılınç maç kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Tanguy Coulibaly'in ise forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ile 1 beraberlik alan Samsun ekibi, Hesap.com Antalyaspor maçında 3 puan hedefliyor.

Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
