Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor ile Karşılaşıyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç, saat 17.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlı ekip, 3 puan hedefliyor.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kırmızı-beyazlı takımda sağ el tarak kemiğinden ameliyat edilen Emre Kılınç maç kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Tanguy Coulibaly'in ise forma giymesi bekleniyor.
Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ile 1 beraberlik alan Samsun ekibi, Hesap.com Antalyaspor maçında 3 puan hedefliyor.
Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.