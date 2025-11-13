Samsunspor Hedeflerini Koruyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, sezonun tamamlanan üçte birlik kısmına bakıldığında lig başında belirledikleri hedeflere ulaştıklarını söyledi.

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde dijital içerik üreticileri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Samsunspor'un geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak istediklerini belirten Bilen, "Dijital içerik üreticilerine Samsunspor'u anlattık. Hedefimiz Samsunspor Kulübünü olabildiğince geniş kitlelere, geniş sosyal mecralara yayabilmek. Hem taraftar sayımızı hem de sempatizanımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Sezonun geride kalan 12 maçlık periyodunu değerlendiren Bilen, şöyle devam etti:

"Ligin üçte biri sona erdi. Özellikle evimizde Hesap.com Antalyaspor ve Çaykur Rizespor ile deplasmanda Gaziantep FK karşısında şanssız puanlar kaybettik. Buna rağmen lig başında hedeflediğimiz noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Başkanımız lig başlarken, ilk 5'in içinde olmayı ve finale girdiğimiz zaman da Avrupa kupalarına katılacak sırada ligi bitirmeyi hedef olarak koymuştu önümüze. Onun önderliğinde bu hedefe doğru adım adım gidiyoruz. Haftada 3 maç oynadığımız 3-4 haftayı da sayarsak, çok yoğun maç trafiğimiz var. Bu nedenle milli ara bize ilaç gibi geldi diyebiliriz."

Bilen, milli takım arasından sonraki bir aylık süreçte 3'ü Konferans Ligi, 5'i Süper Lig olmak üzere 8 maç oynayacaklarına işaret ederek, "Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe gibi çok zorlu rakiplerle oynayacağız. Teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Milli aradan mental ve fiziksel olarak dinlenerek iyi dönüş yapacaklarına inanıyoruz. Beşiktaş maçıyla başlayıp dışarıda oynayacağımız İzlanda'daki maçımızla 8 maçlık periyodu en az kayıp ve en fazla puanla kapatmayı arzuluyoruz. Konferans Ligi'nde de ilk 8 takım arasına girerek bir üst turda mücadele etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadromuzu muhafaza edip olabildiğince kadro derinliği yaratmak istiyoruz"

Devre arasında takıma takviye yapmayı planladıklarını vurgulayan Bilen, şunları kaydetti:

"Başkanımızın liderliğinde transfer komitemiz sezon boyunca çalışıyor. Muhtemeldir ki ara transfer döneminde de kadro derinliği ve zenginliği açısından yerli ve yabancı takviye etmek için komitemizin önerdiği oyuncuları başkanımız, Samsunpor'a kazandıracaktır. Bu çalışmalara başladığını kamuoyuyla da paylaşmıştı. Biz öncelikle mevcut kadroyu mutlaka elimizde tutacağız. Tabii oyuncularımıza da gelen teklifler var ama kadromuzu muhafaza edip olabildiğince kadro derinliği yaratmak istiyoruz."