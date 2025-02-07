Samsunspor, Hatayspor'u Konuk Etti: İlk Yarısı 2-0
Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında Samsunspor, Hatayspor'u ağırladı. İlk yarıda ev sahibi takım 2-0 önde bulunuyor. Maç öncesi, depremlerde etkilenen şehirler için anlamlı pankartlar açıldı ve oyuncuların üzerinde deprem saatinin yazılı olduğu tişörtler oldu.
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Samsunspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
Mücadeleye hakemler ve futbolcular sahaya, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 şehrin isminin bulunduğu pankartla birlikte çıktı. Ayrıca iki takımın oyuncuları sahaya üzerinde ilk depremin saati olan 04: 17 yazılı siyah tişörtlerle çıktı. Samsunsporlu taraftarlar, iki takımın oyuncularını tribünlere çağırarak alkışladı. Mücadele atılan her golden sonra depremde hayatını Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun ismi anons edildi. - SAMSUN