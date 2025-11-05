Samsunspor, Hamrun Spartans Maçına Hazır

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında evinde Malta ekibi Hamrun Spartans ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nde 2'de 2 ile yoluna kayıpsız devam eden Samsunspor, yarın Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmanın son taktik antrenmanını Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda kırmızı-beyazlılar maçın son provasını gerçekleştirdi.

Uğur Işılak, başarılar diledi.

Samsun'da belgesel çekimlerinin sürdüğünü belirten ve bu nedenle Samsunspor'a başarılar dilemek için antrenmanı ziyaret ettiğini dile getiren Uğur Işılak, "Bir belgesel çekiyoruz, 13 bölümlük. Samsun da içinde var. Rize, Trabzon derken, Samsun'a geldik, çok güzel kareler aldık. Malum, milli mücadelenin şaha kalktığı ilimiz Samsun'u bu yönüyle anlamlı bir şehir olarak görüyoruz ve Samsun'u seviyoruz. Bugün aynı zamanda Samsunspor'u ziyaret ettik çünkü yarın ciddi bir maçları var. Malta takımı Hamrun karşısında başarılar diliyoruz. İnşallah yarın Türkiye olarak gönlümüz Samsun'da, Samsun'la birlikte çarpacak" dedi.

Kırmızı-beyazlılar, bugün yaptığı antrenmanın ardından kampa girerek yarın saat 20.45'te oynanacak müsabakayı beklemeye geçti. - SAMSUN