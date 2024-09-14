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Samsunspor, Hakem Hatalarına Tepki Gösterdi

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Samsunspor, Konyaspor maçındaki hakem kararlarına itiraz ederek, önceki sezondaki hataların devam ettiğini vurguladı. Kulüp, adil futbol talebinde bulundu.

SAMSUNSPOR Kulübü, Konyaspor maçının ardından yaptığı yazılı açıklama ile hakem hatalarına tepki gösterdi.

Samsunspor, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak hakem kararlarına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz sezon yaşadığımız hakem hatalarının, bugünkü müsabakada da devam ettiği ve tekrarlandığı görülmektedir. Tartışmaya açık olmayacak kadar bariz penaltı pozisyonları görmezden gelinmiştir. Açık bir şekilde, verilen ve verilmeyen hatalı kararlar sonucunda takımımız ve teknik ekibimizin tüm çabaları boşa gitmiştir. Geçtiğimiz sezonda yaptığımız çağrıyı yineliyor; temiz, adil ve eşit futbolu, tüm takımlar için ayrım yapmaksızın talep ediyoruz. Kulübümüz, bundan sonraki müsabakalarda da benzer konuların takipçisi olacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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