Samsunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak. Ligde altıncı sırada bulunan Samsun ekibi, son maçında aldığı mağlubiyetin ardından bu karşılaşmayı kazanarak ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 16 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 25 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligde son oynadığı RAMS Başakşehir müsabakasını 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Göztepe'yi yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor.

Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Afrika Kupası'na giden Cherif Ndiaye ve bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, bu maçta görev yapamayacak.

UEFA Konferans Lig'inde Mainz 05 ile yapılan maçta sakatlanan Olivier Ntcham'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Haberler.com
