Samsunspor, Gaziantep FK'yı 1-0 yendi
Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Samsunspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Emre Kargın, Anıl Usta, Mert Bulut
Gaziantep Fk : Dioudis, Sorescu, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Saborit), Bitok (Dk. 85 İlker Karakaş), Ömürcan Artan (Dk. 46 M'Bakata), Mandouki (Dk. 46 Furkan Soyalp), Maxim, Mustafa Eskihellaç, Kenan Kodro, Kozlowski (Dk. 69 Emre Taşdemir)
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 90 Ercan Kara), Holse (Dk. 78 Celil Yüksel), Muja (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Schindler (Dk. 60 Dimata), Moundilmadji (Dk. 90 Laura)
Gol: Dk. 5 Holse ( Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 29 Ertuğrul Ersoy, Dk. 41 Kozlowski, Dk. 90+3 Saborit ( Gaziantep Fk ), Dk. 77 Benasser, Dk. 82 Celil Yüksel, Dk. 90+3 Dimata ( Samsunspor )
Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Samsunspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.
72. dakikada Maxim'in kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
76. dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
77. dakikada Bola'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Dioudis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşma, konuk ekip Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.