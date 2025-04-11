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Samsunspor-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Tomasz Kwiatkowski

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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu. Maçta hakem Ozan Ergün görev alacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, bugün saat 20.00'de oynanacak Samsunspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

Samsunspor - Galatasaray mücadelesinin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwatkowski oturacak. Abdullah Bora Özkara da AVAR'da görev yapacak.

Polonyalı hakem, bu sezon oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının da VAR'ı olmuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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