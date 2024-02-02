Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maç, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

GALATASARAY YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

İLK 11'LER

Samsunspor; Okan, Zeki, Satka, Alim, Van Drongelen, Taylan, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre, Ercan Kara.

Galatasaray ; Muslera; Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu; Torreira, Kerem Demirbay; Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Icardi.

CANLI ANLATIM

46' İkinci yarı başladı.

45' İlk yarı bitti.

44' Emre Kılınç sol çaprazdan yine hızla ceza sahası içine girdi. Emre'nin sol kanattan ön direğe açtığı orta kalecide kaldı.

43' Galatasaray golü buldu ancak ofsayt! Mertens'in sol kanattan ortasında Icardi ceza sahası içinde tek dokunuşla kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Golün ardından yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

42' Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan ceza sahasına yolladığı top Icardi'ye gelmedi. Okan Koçuk topu kontrol etti.

41' Zeki Yavru'nun uzun pasında Ercan Kara'nın arkadaşına indirmek istediği top Galatasaraylı oyuncularda kaldı.

38' Rakibinden topu kurtaran Kerem Demirbay arkadan forması çekilince devam edemedi. Karar faul.

37' Taylan ile güzel bir duvar pası yapan Holse ceza sahası dışından vurdu. Top üstten dışarıya gidiyor.

36' Sol çaprazdan topu sürükleyen Emre Kılınç hızla ceza sahası içine girdi. Emre Kılınç'ın sol çaprazdan çektiği şut Davinson Sanchez'den kaleye geçmedi.

35' Davinson Sanchez'in sağ kanattaki Barış Alper'e uzun pasında savunmadan seken top taca gitti.

34' Zeki Yavru'nun sağ kanattan açtığı orta doğrudan Muslera'da kaldı.

33' Samsunspor kanatlardan etkili olmak istiyor.

32' Sol kanatta topu alan Emre Kılınç son çizgiye inip ortasını çevirdi. Arka direkte topu alan Zeki Yavru topu rakibinden kurtarmak isterken ayağından açınca top oyun alanının dışına gidiyor.

26' Taylan'ın pasında topu alan Holse açısını bulur bulmaz kaleyi denedi. Top Muslera'nın üstüne gitti.

25' Kerem Aktürkoğlu'nun Mauro Icardi'ye derin pası çok hızlı. Top kaleci Okan'da kaldı.

24' Kerem Demirbay'ın ceza sahası içine yolladığı orta doğrudan dışarı gitti.

23' Hücuma çıkan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyona hakem faul düdüğü çaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

22' Olivier Ntcham'ın uzak mesafeden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

21' MUSLERA! Zeki'nin ceza yayına doğru çıkardığı pasta Ntcham'ın vuruşunu Muslera tek eliyle kurtardı. Dönen topta Emre Kılınç'ın şutu Davinson Sanchez'den döndü.

19' Ntcham'ın sol kanattan ortaladığı topa hiçbir Samsunsporlu topa dokunamadı. Atağın devamında sağ kanattan Zeki Yavru ortaladı. Taylan'ın kafa vuruşu Muslera şık şekilde kontrol etti.

18' Sol kanattan hücuma çıkan Rick van Drongelen, Barış Alper'den sıyrılmak istedi ancak Barış Alper geçişe izin vermedi.

16' Mertens'in savunma arkasına pasında Kerem Aktürkoğlu'nun içeriye çevirmek istediği topta hakem Tugay Kaan Numanoğlu, topun oyun alanını terk ettiğini işaret etti.

15' Dries Mertens'in sağ kanada uzun pasında Barış Alper topu aldı. Barış Alper iki rakibinden sıyrılmak isterken topu kaybetti.

13' İlk 11 dakikada iki GOL bulan Galatasaray, bu sezon bir maça en hızlı başlangıcını yaptı.

12' Dries Mertens'in ceza sahası içine yüksek pasında Barış Alper kaleci Okan'ı geçip dar açıdan vurdu. Ağlara giden topla durum 2-0 oldu.

11' GOL Barış Alper ile Galatasaray 2-0 öne geçti!

10' Kerem Demirbay'ın pasında ceza yayı önünde topu alan Icardi ceza sahası içine havalandırdı. Savunma topu karşılıyor.

9' Emre Kılınç'ın sol kanada uzun pasında hiçbir Samsunsporlu oyuncu o bölgede değil.

8' Berkan Kutlu, Zeki Yavru'dan sıyrılmak isterken Zeki Yavru'nun ayak koyduğu top taca gitti.

7' İki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

6' Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Mauro Icardi'nin kafayla arkaya aşırttı. Topla buluşan Nelsson'un kafa vuruşu ağlara gitti.

5' GOL! Galatasaray, Nelsson ile 1-0 öne geçti!

4' Barış Alper'in sağ kanattan açtığı ortada top savunmaya da çarpıp kornere gitti.

3' Maçın başında Samsunspor taraftarının takımlarına büyük desteği var.

1' Maç başladı...