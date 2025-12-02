Veysel Bilen: 'Galatasaray maçından galibiyet almayı hedefliyoruz'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, oynadıkları son 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıklarını ve Galatasaray'ı deplasmanda yenerek önceki haftalarda kaybettikleri puanları telafi etmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 maçtan da puan alan Samsunspor, ligin 15. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlı ekipte Başkanvekili Veysel Bilen basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Lige en son çıktıkları andan itibaren puan alamadıkları tek takımın Galatasaray olduğuna değinen Bilen, bu istatistiği tersine çevirmek için çabalayacaklarını ifade etti.

"Galatasaray maçından galibiyet almayı hedefliyoruz"

Galibiyet hedefi ile Galatasaray maçına hazırlandıklarını dile getiren Veysel Bilen, "Süper Lig'e çıktığımız sezondan itibaren hiç puan alamadığımız takım olan Galatasaray ile maçımız var. Son oynadığımız 3 maçtan beraberlikle ayrıldık. Bu hafta bu beraberlik şansımızı kırmak istiyoruz. Galatasaray da ligimizin güçlü takımlarından şu anda da lider durumunda. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Samsunspor inanarak, taşıdığı armanın gücünü ve ağırlığını hissederek, 90 dakika boyunca, son düdüğe kadar olanca gücüyle mücadele ederek, puan ve puanlar almak için her maça çıkıyor. Bizim için deplasman ya da iç saha hiç fark etmez. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz. Ama Samsunspor da güçlü ve ligin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Çok çekişmeli ve zevkli bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Belki de şanssızlığımızı da kırıp hem Galatasaray'dan puan almayı hatta puanın ötesinde kaybettiğimiz bu 3 haftadaki ikişer puan kayıplarımızı da telafi edecek bir galibiyet almayı hedefliyoruz, ümit ediyoruz" dedi.

"Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi Galatasaray'a karşı da üstün bir performans göstereceğiz"

Bu sezon oynadıkları Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarından puan aldıklarına dikkat çeken Bilen, "Takımımızdaki eksiklerimizden en azından bir ya da ikisinin bu maçta bizimle olması muhtemel. Giderek toparlanıyorlar. Olivier Ntcham ve Tanguy Coulibaly takımla çalışmaya da başladılar. Sonuçta maç eksiklikleri var. Bunu takdir edecek teknik ekibimiz, hocamız. Ama ne olursa olsun biz İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. Takımımızın moral motivasyonu yerinde. Oradaki yoğun bir seyirci baskısı olacağını tahmin ediyoruz. Ama biz Samsunspor olarak alışkınız ve oyuncularımız İstanbul'da çok daha başarılı oyunlar sergiliyorlar. Bundan evvel Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında gösterdiğimiz performans gibi Galatasaray maçında da üstün bir performans göstereceğimizi tahmin ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN